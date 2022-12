Uma menina, de dois anos, ficou em estado grave após ser atropelada por uma composição do metro na rua de Rio Novo, em Leça do Balio, Matosinhos. O alerta foi dado às 13h57 e os Bombeiros de Leça do Balio foram accionados para o local.

Ao que o CM apurou, a criança terá fugido de casa da avó quando foi colhida pela composição. Sofreu um traumatismo craniencefálico e foi levada para o hospital de São João, no Porto.

A PSP tomou conta da ocorrência.