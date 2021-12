Menina de nove anos morre no hospital após acidente em Amarante

Daniela Margarida, de nove anos, morreu na quinta-feira ao final da tarde no Hospital de São João, no Porto, um dia após ter ficado ferida num acidente que envolveu dois carros. A violenta colisão ocorreu na Rua do Seixo, em Vilã Meã, Amarante. Além de Daniela, outras duas mulheres sofreram ferimentos ligeiros. Uma delas seguia no mesmo carro que a criança.O estado da menina foi considerado grave desde o primeiro momento. Neste acidente chegaram a estar envolvidos vários elementos dos Bombeiros de Vila Meã, de Penafiel, do INEM e ainda diversas patrulhas da GNR.A menina era natural de Caíde de Rei, em Lousada, e nas redes sociais somam-se já várias mensagens de apoio à família. O funeral ainda não tem data marcada.