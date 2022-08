Uma menina de oito anos foi colhida por um carro a alta velocidade na última ‘especial’ do Rali Vinho da Madeira, este sábado à tarde, e não resistiu aos ferimentos.De acordo com as imagens do momento, a vítima estava a atravessar a estrada, juntamente com outras pessoas, após a passagem de um dos carros em prova e não se terá apercebido da aproximação do BMW do piloto Miguel Gouveia na zona da Encumeada.