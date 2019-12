Menina de oito anos resgatada de piscina em hotel de Albufeira

Uma criança de 8 anos foi resgatada, esta quinta-feira de manhã, do interior de uma piscina de um hotel, em Albufeira, em situação de pré-afogamento.A menina foi reanimada por elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e transportada para o hospital.A vítima, ao que oconseguiu apurar, é de nacionalidade inglesa e estava a passar férias com a família na unidade hoteleira algarvia. Por razões ainda desconhecidas, a criança caiu para a água e foi resgatada quando já estava em sérias dificuldades.Foram acionados meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Albufeira que realizaram, de imediato, manobras de reanimação, que continuaram durante o transporte para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM.Segundo a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), nos últimos 16 anos foram registadas 247 mortes de crianças devido a afogamentos. As piscinas são os locais onde acontecem mais acidentes deste género, sendo que as crianças até aos 4 anos de idade são as mais vulneráveis.É por isso que a APSI faz um apelo às famílias para "uma vigilância ativa, próxima, totalmente atenta aos comportamentos da criança que nunca pode ficar sozinha". A mesma entidade aconselha a instalação de "vedações em piscinas" que sejam "seguras, verticais e transparentes", assim como "tapar poços e tanques de rega".