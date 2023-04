Uma colisão entre dois carros, na tarde desta terça-feira, na Estrada Nacional 205, em Carrazedo, Amares, no distrito de Braga, feriu com gravidade uma menina de quatro anos.Duas mulhes sofreram também ferimentos. Foram todas transportadas ao Hospital de Braga.O alerta chegou às autoridades pelas 18h45. As vítimas foram socorridas no local e transportadas ao hospital.A GNR está a investigar o caso.