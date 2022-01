Menina de quatro anos morre em violenta colisão entre dois veículos num cruzamento no Entroncamento, ao início da noite desta sexta-feira. A mãe e o irmão estão feridos com gravidade.O adolescente de 14 anos está neste momento no bloco operatório do Hospital de Abrantes. A mãe está em observação na mesma unidade hospitalar.O socorro esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, com auxílio dos bombeiros da Barquinha, o INEM e a PSP.As causas do acidente ainda são desconhecidos.Em atualização