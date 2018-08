Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de seis anos abusada pelo irmão

Abuso aconteceu em Viana do Castelo.

08:35

Uma menina de seis anos foi abusada sexualmente pelo irmão, de 14, esta terça-feira à tarde, e o rapaz foi surpreendido em flagrante pela mãe da criança.



O caso aconteceu na casa onde a família reside, no distrito de Viana do Castelo.



Em choque, a mulher colocou a menina no carro e dirigiu-se ao hospital de Viana do Castelo, mas pelo caminho sentiu-se mal e teve de ser socorrida na berma da estrada.



A GNR participou o caso ao tribunal.