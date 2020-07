Menina de seis anos morre em colisão violenta em Ferreira do Alentejo

Melissa, de seis anos, seguia com a irmã, de 10, e os pais na estrada nacional 121, entre Beja e Ferreira do Alentejo, quando a tragédia aconteceu. Uma colisão entre o carro em que a menina viajava e uma carrinha comercial tirou-lhe a vida, na noite de sábado.





Ainda foi acionado o helicóptero do INEM, que aterrou no campo de futebol em Ferreira do Alentejo. No entanto, a aeronave não chegou a transportar a menina. Melissa entrou em paragem cardiorrespiratória, devido à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado no local do violento acidente, do qual resultaram um ferido grave e quatro ligeiros.