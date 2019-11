Menina de sete anos abusada por padrinho de 82 anos

A PJ da Guarda deteve um homem, de 82 anos, por abusos sexuais graves de que foi vítima uma menina de sete anos, neta de uma mulher com quem mantinha uma relação amorosa.O suspeito, padrinho da vítima, foi libertado mas ficou proibido de contactar com menores sem a presença dos progenitores. O caso aconteceu numa aldeia de Pinhel.A menina é filha de uma prostituta e por isso vivia com a avó materna, que a criava num ambiente de extrema pobreza. E foi nesse contexto que aconteceram os abusos, com o agressor a valer-se da proximidade com a vítima.A menina foi abusada nos últimos dois anos, até há dois meses, altura em que a avó a colocou num lar de acolhimento. E foi na instituição que a menor contou os abusos.