Menina de três anos morre subitamente em farmácia

Uma menina de três anos morreu esta quarta-feira à noite numa farmácia na zona do Pendão, em Queluz.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima tinha problemas cardíacos. Pouco antes das 18 horas, a menina entrou com a mãe na farmácia, onde acabou por morrer pouco tempo depois.Os problemas cardíacos não foram tratados a tempo, o que terá levado à morte da criança. Ao que tudo indica, os tratamentos médicos estavam a ser adiados.A farmácia está encerrada. No local está a equipa de psicólogos do INEM, bem como a PSP e os Bombeiros.