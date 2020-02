Menina de três anos salva do fogo pelos avós em pânico

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma menina de três anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, em 20 por cento do corpo, na sequência de um incêndio que deflagrou este sábado de madrugada numa habitação em Sernancelhe. Foram os avós que se aperceberam dos gritos da criança e a salvaram do meio das chamas - um curto-circuito pegou o fogo à roupa de cama da bebé.O pedido de socorro caiu no quartel dos bombeiros de Sernancelhe poucos minutos depois ...