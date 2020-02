Menina de três anos sofre queimaduras em incêndio em Viseu

Uma criança de três anos ficou com queimaduras de 2º e 3º grau devido a um incêndio numa casa em Sernancelhe, Viseu.O alerta foi dado pelas 03h30 da madrugada deste sábado.Segundo o que oapurou, o fogo terá tido origem num curto circuito no quarto onde a criança estava a dormir.A menor gritou por ajuda e foi socorrida pelo avô, tendo ficado com queimaduras nas pernas.Foi posteriormente transportada pelo helicóptero do INEM para a unidade de queimados do Hospital da Universidade de Coimbra.O avô da criança foi também assistido devido às queimaduras nos membros superiores, nomeadamente nas mãos.O fogo já estava circunscrito à chegada dos bombeiros ao local.