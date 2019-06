Menina era perseguida por quatro pedófilos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O desaparecimento da menina de 12 anos, no verão do ano passado, em Esposende, fez soar os alarmes. Os pais apresentaram queixa na GNR e a menor acabaria por ser localizada em Lisboa, pela PSP. Confessou, mais tarde que tinha ido ter com "o namorado", mas recusou-se sempre a denunciar o homem.Na segunda-feira, a Polícia Judiciária de Braga deteve o predador, de 26 anos, pai de três crianças, que durante mais de um ano manteve contactos sexuais com a ... < br />