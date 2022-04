Continua internada no Hospital Pediátrico de Coimbra, sem correr risco de vida, a menina de sete anos que foi atacada, na 5ª feira, por uma cadela pitbull da família, quando brincava com os primos em casa dos tios, em Moimenta da Beira, onde passava a Páscoa.A menina foi mordida na face e transportada para Coimbra num helicóptero do INEM.