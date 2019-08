Menina que viveu treze anos com bala na cabeça é aluna exemplar na Universidade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Felisbela Dias ficou conhecida em 2003 pelos piores motivos.Tinha seis anos quando foi atingida por uma bala perdida no recreio de uma escola no Pendão, em Queluz. E a partir daí a vida daquela criança mudou para sempre. Felisbela foi obrigada a sobreviver ao longo de 13 anos com o projétil alojado no crânio. A mãe abandonou o lar. O pai morreu em 2016.