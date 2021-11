Menina sofre sete anos de abusos às mãos do avô em Coimbra

Ao longo de sete anos um homem, residente na zona de Coimbra, abusou sexualmente e de forma reiterada da neta. A menina tinha seis anos quando começou a ser vítima de abusos, que só pararam, esta semana, com a detenção do suspeito, de 61 anos, pela Polícia Judiciária (PJ) do Centro.



Ao longo deste período, a criança manteve-se em silêncio, respeitado a vontade do avô, que lhe dizia que era um segredo só deles. Agora com 13 anos, a criança acabou por revelar os crimes de que era vítima numa consulta no Hospital Pediátricode Coimbra. Foi esta unidade de saúde que denunciou o caso à PJ do Centro, que procedeu à detenção do suspeito na quinta feira. Sujeito ontem a primeiro interrogatório judicial, viu o juiz aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva.





O suspeito, gerente de um negócio de distribuição de bens alimentares, cometia os crimes ao fim de semana sempre que a criança visitava os avós e, algumas vezes, com familiares em casa. Segundo fonte da PJ, inicialmente o suspeito praticava os abusos em contexto de brincadeira, mas os crimes foram aumentando de gravidade ao longo dos anos.