Menina torce braço de violador e escapa a ataque no Montijo

A menina, de 11 anos, fez os possíveis para se defender e resistir aos intentos do predador sexual. O homem, de 38 anos, atacou-a quando estava sozinha na via pública, junto a casa.Arrastou-a para um local ermo e ainda a forçou a contactos sexuais, mas a menor conseguiu escapar-lhe, torcendo-lhe um braço. O crime ocorreu em maio, em Pegões, no concelho do Montijo.O suspeito, natural do Bangladesh e que vive legalmente em Portugal desde 2018, foi agora detido pela PJ de Setúbal. O homem sustenta-se com trabalhos esporádicos em explorações agrícolas.Quando ocorreu o crime, vivia e trabalhava em Pegões. Aproveitou que a menina estava sozinha na rua, pegou-a ao colo e arrastou-a para um local ermo. O trabalhador agrícola começou por apalpar a menor. Tentou depois tirar-lhe a roupa.Ao que o CM apurou, a menina conseguiu agarrar um dos braços do homem, torcendo-o até este ser incapaz de suportar a dor. A menor relatou depois o ataque aos pais, que alertaram a polícia.O suspeito foi localizado na quinta-feira, perto de Vila Nova de Milfontes. Tem de se apresentar às autoridades.