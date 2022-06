A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira ter detido um homem de nacionalidade estrangeira por abusos sexuais sobre uma menina ucraniana, de seis anos, que reside temporariamente no Centro Apostólico da Guarda, a instituição que, na cidade, acolhe os refugiados oriundos da guerra na Ucrânia.



O agressor, de 41 anos, está alojado numa outra ala do centro de acolhimento juntamente com outros refugiados do seu país, que na altura do crime não se encontravam no edifício.









