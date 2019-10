Menina violada pelo pai denuncia abusos na escola

Aterrorizada, uma menina de 12 anos desabafou esta quarta-feira com uma auxiliar, na escola que frequenta, no concelho de Loures, que é vítima de abusos sexuais por parte do próprio pai. A funcionária alertou logo a PSP, que acorreu ao local e acionou uma ambulância que transportou a criança para o hospital. A PJ investiga o crime.O alerta foi dado às 13h18 pela auxiliar do estabelecimento de ensino, que ficou em choque com a denúncia da criança, aluna da escola.Ao que oapurou, a menina contou à mulher que os pais estão separados e que o pai a violava.Agentes do programa Escola Segura, da PSP, foram chamados e, devido às fortes suspeitas de crime sexual, a criança foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa – a menina teria ferimentos compatíveis com abusos sexuais.A PJ investiga mas até ao final da tarde desta quarta-feira não existiam detenções.