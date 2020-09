Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, no concelho de Chaves, por ser suspeito de vários crimes de abuso sexual de criança.O arguido, filho da madrinha de um menino com apenas nove anos, aproveitou-se da presença da criança em casa da mãe para abusar sexualmente do menor.O crime ocorreu no passado dia 31 de agosto, numa habitação situada numa localidade do concelho de Chaves, próxima da cidade.O detido, sem ocupação laboral conhecida, foi presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Chaves, que lhe aplicou a medida de coação mais grave - prisão preventiva.Ao que oapurou, o homem confessou a prática dos crimes à Polícia Judiciária, repetindo a confissão no primeiro interrogatório judicial. O perigo de fuga e de voltar à prática criminosa determinou a mais pesada das medidas de coação.Entre janeiro de 2016 e maio de 2019, a rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV apoiou 881 crianças e jovens vítimas de violência sexual, bem como 140 familiares e amigos/as, o que se traduz em mais de 1000 pessoas apoiadas em todo o País.A maioria das situações vivenciadas pelas vítimas ocorreu em contexto intrafamiliar (54,1 %) e insere-se no crime de abuso sexual de crianças, cometido contra ou em pessoas menores de 14 anos (62%).