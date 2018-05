Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino atropelado junto ao pai em Braga

Criança de nove anos estava na berma da estrada quando foi colhida por um carro.

08:46

Um menino de 9 anos foi atropelado ontem, ao início da tarde, quando estava acompanhado pelo pai, na freguesia de Penso Santo Estêvão, concelho de Braga.



A criança estava na berma da Estrada Nacional 309, quando foi colhida por um carro. Foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Braga, com uma fratura na perna esquerda.



No local gerou-se algum pânico, sobretudo por parte do pai, que só sossegou quando percebeu que o ferimento que o filho tinha sofrido não representava grande gravidade.