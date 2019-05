Um menino britânico de quatro anos foi resgatado pela Marinha Portuguesa, em articulação com a Força Aérea e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar, ao largo da Figueira da Foz.A vítima, que estava no navio de passageiros 'Ventura', apresentava um quadro clínico de febre e convulsões.A aeronave da Força Aérea aterrou em Lisboa na Base Aérea de Figo Maduro, cerca das 23 horas, encontrando-se uma ambulância do INEM no local para efetuar o transporte para unidade hospitalar.