Acidente aconteceu em Paços de Ferreira. Criança está em estado grave.

Por Mónica Ferreira | 19:30

Um menino de 10 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido atropelado, na tarde desta terça-feira, à saída da Escola EB 2,3 de Eiriz, em Paços de Ferreira.

A criança foi colhida por um carro e sofreu ferimentos considerados graves.



Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela VMER do Vale do Sousa e transportada para o Hospital de São João, no Porto.