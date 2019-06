Menino de 10 anos em estado grave após ser mordido por víbora-cornuda em Penela

Um menino de 10 anos foi mordido, esta terça-feira, por uma víbora-cornuda, na zona da Pedra da Ferida, em Penela.A criança estava a passear com a família quando foi mordida pela víbora na mão, cerca das 18 horas, apurou o. O pai do menino agiu prontamente e levou a criança a uma farmácia numa zona próxima.Depois de ser ali assistida, a criança foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde se encontra internada nos Cuidados Intensivos, em estado grave.Fonte do hospital garantiu aoque o menino não corre perigo de vida.