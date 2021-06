Um rapaz de dez anos foi este sábado retirado em paragem cardiorrespiratória, das águas do rio Tejo, em Barreiras do Tejo, Alferrarede, em Abrantes, junto ao Aquapolis.A criança foi socorrida pelos bombeiros e a equipa médica do INEM, que no local conseguiram reverter a situação, após vários minutos em manobras de reanimação.O menino foi conduzido para a unidade de Pediatria do Hospital de Abrantes, em estado considerado muito grave.