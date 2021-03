Menino de 11 anos perde dois dedos ao brincar com explosivo em Viana do Castelo

Um menino de 11 anos perdeu dois dedos da mão direita e sofreu ferimentos no rosto e no peito, na sequência do rebentamento de um engenho explosivo que encontrou, ao início da tarde desta terça-feira, nos anexos de uma casa dos pais, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo. Foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.Segundo fonte hospitalar, está estável mas, devido à complexidade das lesões, deverá manter-se internado.O incidente aconteceu pelas 13h30, quando o menino e o irmão de 9 anos acompanhavam os pais na limpeza do terreno da casa que pertence à família, mas que está desabitada há vários anos. O menor terá encontrado um pequeno pedaço de explosivo - uma espécie de detonador - e deu-lhe pancadas com um martelo.O rebentamento foi ouvido pela vizinhança. "Parecia o disparo de uma espingarda. Foi um único som. Nem ouvi o menino chorar, gritos, nem nada", contou ao CM o vizinho José Silva.A GNR comunicou o caso ao Ministério Público e uma brigada de Armas e Explosivos da PSP foi ao local para investigar.