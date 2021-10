Menino de 12 anos morre no Hospital de Coimbra após desmaiar na escola

Um menino, de 12 anos, caiu na segunda-feira inanimado no recreio da Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova, quando estava a conversar com os amigos. Diogo Brogegas, aluno do 8º ano, foi transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde acabou por morrer."No momento em que caiu até estava a rir-se, segundo contam os colegas, que no início pensaram que estaria a brincar, mas como não reagia alertaram funcionários e professores", revelou Avelino Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.Rui Panão, comandante dos Bombeiros de Condeixa-a-Nova, afirmou que a corporação foi chamada para "uma perda de conhecimento súbita, entretanto recuperada". "Quando chegámos, o menino estava em paragem cardiorrespiratória", acrescentou, frisando que foram acionados psicólogos para dar apoio a alunos, professores e funcionários.A mãe de Diogo também esteve na escola enquanto decorriam as manobras de reanimação e está a ter acompanhamento psicológico.De acordo com Avelino Santos, Diogo Brogegas era um aluno ativo, bem-disposto e brincalhão.A escola não tinha conhecimento de problemas de saúde, mas há dois anos, segundo a mãe, terá sido detetado ao jovem um problema no coração, que não o impedia de fazer uma vida normal, sendo inclusivamente praticante de karaté.