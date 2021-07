Menino de 12 anos salva irmã menor de pai pedófilo em Braga

Nos últimos meses, sempre que passava o fim de semana em casa do pai, num concelho do distrito de Braga, a menina, de 10 anos, era alvo de abusos sexuais pelo homem. Os ataques ter-se-ão tornado mais graves nas últimas semanas, levando a criança a queixar-se ao irmão, dois anos mais velho. Foi o menor quem denunciou o caso na escola e, posteriormente, à mãe, que apresentou logo queixa às autoridades. O pai, de 45 anos, foi detido na sexta-feira à noite pela Polícia Judiciária de Braga. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.O caso foi denunciado no início da semana passada, depois de a menina, que tem mais dois irmãos, ter contado ao irmão mais velho o que o pai lhe tinha feito durante a noite. Acabou por relatar à outra criança que o drama durava há vários meses, sempre na cama do pai, quando passavam com ele os dias a que tinha direito, já que os pais estão divorciados. O menino ganhou coragem e acabou por contar na escola o que se passava em casa do pai. Relatou depois o mesmo à mãe, que avançou de imediato para a queixa.