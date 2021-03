Um rapaz de 14 anos ficou com ferimentos graves depois de cair de um telhado de um pavilhão na Escola Ramalho Ortigão, este sábado, em Campanhã, no Porto.O menino estaria a procurar uma bola no momento em que acabou por cair.O jovem foi socorrido pelos Sapadores Bombeiros do Porto e por uma equipa médica do INEM, sendo depois transportado para o Hospital de São João.A PSP foi chamada ao local.