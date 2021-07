Menino de 14 anos engasga-se com gomas em Penafiel e é hospitalizado

Um menino de 14 anos foi hospitalizado em estado grave, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória, após se ter engasgado com várias gomas que estava a comer. Aconteceu na quinta-feira à noite, em Valpedre, Penafiel. Os bombeiros de Paço de Sousa fizeram o transporte ao hospital Padre Américo, com o menor ventilado e entubado, mas o mesmo acabou por ser transferido para o hospital de S. João, no Porto.A criança, que tem problemas cardíacos, foi inicialmente socorrida no local por uma bombeira, sua vizinha. Tinha as vias obstruídas.