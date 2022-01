Um menino de dois anos, cujos pais são naturais de Paredes de Coura, morreu, vítima de uma queda do quarto andar de um prédio, perto de Paris, França. O menino caiu acidentalmente da janela do apartamento onde habitava com os pais e um irmão de sete anos, na urbanização de Graviers, em Villeneuve-Saint-Georges, a 15 quilómetros do centro da capital.O corpo do menino foi encontrado pela mãe e por vizinhos, que ficaram em estado de choque. A câmara disponibilizou apoio psicológico à família.