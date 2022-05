Um menino de 4 anos morreu afogado, terça-feira, na piscina privada de um aldeamento turístico de Gandra, em Esposende. Foram os pais, de nacionalidade belga, que encontraram a criança na piscina em paragem cardiorrespiratória.









A criança foi levada pelo casal para uma clínica privada em Fão, para onde se deslocou o INEM. O menino não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A GNR de Esposende foi acionada, assim como a PJ de Braga.

As autoridades investigam as circunstâncias em que aconteceu o acidente que vitimou o menino. O corpo foi levado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal em Viana do Castelo.