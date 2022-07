Um menino de cinco anos foi mordido no rosto por um cão esta quinta-feira no Lugar da Laje, em Caldas de Vizela. Criança estava na presença dos pais.Ao que oapurou, o incidente aconteceu em casa de um amigo dos pais da criança, que era dono do animal.O menino foi transportado com ferimentos ligeiros para o Hospital de São João, no Porto, por uma questão de especialidade, mas não corre perigo de vida.Os Bombeiros de Vizela estiveram no primeiro socorro ao menino no local.