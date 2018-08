Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de cinco anos atropelado em Viseu em estado grave

Vítima transportada para o Hospital de S. Teotónio, em Viseu.

Por Lusa | 21:10

Um menino de cinco anos ficou esta sexta-feira gravemente ferido depois de ter sido atropelado em S. Pedro de France, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 20h00, na Rua do Chafariz, tendo o menino sido transportado para o Hospital de S. Teotónio, em Viseu.



Ao local deslocaram-se quatro operacionais e duas viaturas.