O corpo do menino de 10 anos desaparecido, sábado, no rio Minho, na praia fluvial de Arbo, em Pontevedra, na Galiza, foi encontrado este domingo pelos mergulhadores da Guardia Civil espanhola.Foi localizado a cerca de 500 metros do local da tragédia e três metros de profundidade. O pai, de 42 anos, morreu ao tentar salvá-lo. Foi encontrado, uma hora depois, em paragem cardiorrespiratória. A mãe e a irmã, de 8 anos, assistiram à tragédia.