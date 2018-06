Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de dez anos morre de paragem cardiorrespiratória em Sintra

Fatalidade aconteceu na Escola Básica nº2 de Casal de Cambra.

15:40

Uma criança de dez anos morreu esta tarde de segunda-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, na Escola Básica nº2 de Casal de Cambra, em Sintra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando dos Bombeiros de Sintra, o alerta foi dado às 14h00.



No local esteve a Polícia e um vemer do INEM, que confirmou o óbito do menino.