Uma criança de dois anos ficou gravemente ferida esta quinta-feira à noite depois de ter caído de um terraço com cerca de três metros de altura, em Barcelos.





Segundo fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, a ocorrência deu-se às 21h13, na Rua do Infantário, em Cristelo.Depois de ser assistido no local pelos bombeiros, o menino foi transportado, com acompanhamento da VMER de Barcelos, para o Hospital de Braga.

A criança ainda se encontra em observação.