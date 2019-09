Menino de dois anos morre colhido por comboio na Guarda

na zona da Rasa,

Um menino de dois anos morreu esta segunda-feira colhido por comboiona Guarda. A linha da Beira Alta encontra-se neste momento interrompida.A confirmação da morte da criança foi dada aopelo CDOS da Guarda. A composição ferroviária que colheu o menino seguia no sentido Guarda - Pampilhosa.O alerta foi dado às 14h11. No local encontram-se 18 operacionais e oito veículos de apoio dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).Pelas 15h20, a Linha da Beira Alta, junto da Guarda, em direção a Vila Franca das Naves (Trancoso), permanecia cortada à circulação em ambos os sentidos e assim deverá permanecer, segundo esclarece a PSP, até que se terminem todas as diligências para remoção da vítima do local.