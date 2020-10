Menino de dois anos morre em centro de saúde de Valença

Um menino de dois anos morreu ao início da tarde de hoje, no centro de saúde de Valença, para onde foi levado de carro pelo pai e pela madrinha. A criança entro na unidade de saúde já em estado muito grave, ainda foram feitas as manobras de reanimação, mas sem sucesso e o óbito foi declarado no local.

A criança e os pais residem no Barreiro e estavam a passar férias em casa de familiares. Imediatamente o INEM mobilizou uma equipa de psicólogos para apoiar os familiares do menino.

As causas da morte são desconhecidas e vão ser investigadas pela GNR, que foi chamada ao local. "O menino sentiu-se mal em casa de familiares e foi trazido pelo pai e madrinha em carro particular para o centro de saúde. Chegou já em estado muito grave. Pelo que sabemos não houve qualquer acidente, nem suspeita de crime", disse ao CM o oficial à sala de situação da GNR de Viana do Castelo.

O corpo foi transportado para o Gabinete médico-legal de Viana do Castelo, por ordem do Ministério Público, para ser autopsiado. Só a perícia médico-legal ao cadáver poderá esclarecer as causas da morte do menino.