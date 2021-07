Menino de dois anos resgatado de poço em Leça da Palmeira

eça do Balio e de Leixões foram chamados ao local para assistir a vítima, que sofreu ferimentos ligeiros. Foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, onde foi observado.



No local, estiveram 21 operacionais e dez viaturas. O INEM e a PSP também estiveram presentes.



O alerta foi dado às 22h05.

Um menino de dois anos caiu esta segunda-feira num poço de cinco metros de profundidade e foi resgatado pelos familiares, em Leça da Palmeira.Ao que o CM apurou, o poço apresentava pouca água e a criança foi retirada com recurso a uma escada.Os bombeiros de Matosinhos - Leça, L