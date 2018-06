Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de quatro meses morre na creche enquanto dorme

Caso ocorreu esta quarta-feira em Valença.

Por Ana Silva Monteiro | 07:55

Um menino de quatro meses morreu, esta quarta-feira, na creche da Cruz Vermelha, em Valença, ao que tudo indica por morte súbita.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a criança estaria a dormir quando as funcionárias se aperceberam que o bebé estava muito pálido e não acordava. Foram elas que, pelas 14h40, deram o alerta para a situação. Quando os bombeiros chegaram ao local o menino já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



Apesar de todos os esforços, o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico do INEM. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde vai ser autopsiado. Só o resultado poderá dizer aquilo que aconteceu.



A família do menino é proprietária de uma clínica veterinária e bastante conhecida em Valença.



Os pais estão em choque com a situação. Os bombeiros da corporação de Valença, que prestaram os primeiros socorros à vítima, ficaram bastante transtornados com a situação e estão a ser acompanhados por uma equipa de psicólogos.



O CM tentou falar com a diretora da creche, que não quis prestar declarações sobre a situação.