Menino de seis anos anos agredido por professor em Gondomar

Um aluno, de seis anos, foi agredido por um professor, esta manhã de terça-feira, na escola de Seixo, em Fânzeres, Gondomar. A denúncia é feita pelo pai da criança."Telefonaram para a mãe a dizer que o menino tinha ido de ambulância para o hospital de São João, no Porto. O que até não é verdade porque o meu filho foi de táxi", disse Fernando Martins, pai do aluno. "Estou revoltado, ninguém nos explica nada", acrescentou o homem.A GNR de Fânzeres foi chamada, pelos pais, à escola, na rua das Dálias, para tomar conta da ocorrência e identificar o professor.contatou a direção do agrupamento de escolas de Rio Tinto, mas foi recusada qualquer informação ou declaração.