Tânia e Joaquim estão a separar-se, mas ainda viviam na mesma moradia, com os dois filhos, um menino de 6 anos e uma rapariga adolescente. Quarta-feira à noite, a mulher, de 41 anos, foi encontrar-se com um amigo, Tiago Silva, da mesma idade, num café junto a casa, em Sassoeiros, Cascais. Joaquim, de 48 anos, descobriu a ‘ex’ com esse homem e ‘fez uma cena’. A discussão arrastou-se para o interior da moradia e Joaquim matou o rival, ...