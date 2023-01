Menino de sete anos morre após engolir uma pilha em Coimbra

Um menino de sete anos morreu no dia 14 de janeiro de vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos), no hospital de Coimbra, poucas semanas depois de ter ingerido uma pilha. Segundo o jornal suiço 24heures, José dos Santos é filho de emigrantes portugueses na Suíça e estava a passar a época natalícia com a família na freguesia do Zambujal, em Coimbra.

A criança foi transportada para o hospital da área, onde procederam à remoção da pilha. No entanto, o objeto já tinha causado várias lesões internas levando à morte de José.

"Os cirurgiões conseguiram remover a pilha mas o meu filho morreu posteriormente de vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos)", relatou a mãe do menino ao jornal 24heures.

José dos Santos foi enterrado num cemitério no Zambujal a 17 de janeiro.