Menino de sete anos resgatado de casa em chamas pelos bombeiros nas Caldas da Rainha

Um menino de sete anos foi este domingo salvo pelos bombeiros das Caldas da Rainha após um incêndio na casa onde residia, na cidade, tendo sido levado para o hospital, por precaução, devido à inalação de fumo, o que aconteceu também com outro morador, um homem de 39 anos.

Na habitação moravam mais cinco pessoas, entre as quais dois bebés, todas de nacionalidade brasileira, que foram assistidas pelos bombeiros no local.

O alerta para os bombeiros, cujo quartel fica a duzentos metros do local, foi dado pelas 18h53. "Ardia com alguma intensidade na sala e no corredor, e já chegava à cozinha, tendo sido retiradas as pessoas da habitação", contou Nelson Cruz, comandante dos bombeiros.

Uma vela acesa que tombou terá estado na origem do incêndio, que deixou a casa temporariamente inabitável. "Assegurámos o alojamento desta comunidade numa unidade hoteleira da cidade", revelou Gui Caldas, da Proteção Civil.