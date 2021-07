Ramon Olivar e Fabíola Ruiz, de 51 e 35 anos, venezuelanos, tiveram morte imediata. A criança sofreu ferimentos graves. Os Bombeiros de Arrifana e o INEM da Feira ainda iniciaram as manobras de reanimação. Mas nada havia a fazer para salvar a vida aos pais do menino.



Um passeio de carro em família, na Feira, terminou este sábado em tragédia. A viatura em que seguia um casal e o filho, de 7 anos, colidiu, pelas 12h00, frontalmente e de forma brutal, com um camião, em Milheirós de Poiares.Ramon Olivar e Fabíola Ruiz, de 51 e 35 anos, venezuelanos, tiveram morte imediata. A criança sofreu ferimentos graves. Os Bombeiros de Arrifana e o INEM da Feira ainda iniciaram as manobras de reanimação. Mas nada havia a fazer para salvar a vida aos pais do menino.

“À nossa chegada, percebemos de imediato a gravidade da situação”, disse ao CM Joaquim Teixeira, comandante dos Bombeiros da Arrifana. O casal trabalhava, há cerca de cinco meses, numa empresa de componentes automóveis em Oliveira de Azeméis. Antes de se radicar em Portugal, há um ano, a família esteve migrada no Panamá. A GNR investiga as causas do violento acidente.





As autoridades procuravam este sábado contactar a família das vítimas mortais, por causa da tutela da criança de 7 anos.