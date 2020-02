Menino de três anos com a "fralda suja há muitas horas" retirado a mãe traficante

O carro estava parado no meio da rua, no centro da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, mas a funcionar. Eram 10h00. A situação estranha chamou a atenção da PSP, que encontrou no interior um homem de 36 anos inconsciente.Os agentes fizeram as manobras de socorro e acionaram o INEM. Passados alguns minutos, o homem recuperou consciência. Mas não se tratava de doença - estava aparentemente alcoolizado e drogado. Os agentes investigaram e acabaram por encontrar um bebé de 3 anos negligenciado e que vivia em risco com a mãe traficante.Segundo apurou o, a mulher, de 31 anos, foi localizada após o homem do carro - que diz ter a profissão de animador cultural - ter contado aos agentes ter passado a noite com ela numa pensão nas imediações. Apesar de o suspeito estar descompensado, a PSP seguiu a pista em busca de mais droga além da encontrada com o condutor e na casa deste.Na pensão foi então descoberto o bebé: um menino de três anos que chorava muito e mostrava estar "negligenciado". O que chamou mais à atenção dos agentes foi a fralda suja há "muitas horas", disse aofonte policial. A PSP retirou o menino à mãe - que disse estar desempregada e estava "notoriamente sob efeito" de drogas - e deu conhecimento da situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O bebé acabou por ser entregue ao pai, que não estava envolvido no caso.A PSP apreendeu, no carro onde estava o homem, vários recipientes com droga e "algum material associado ao tráfico de estupefacientes". Nas restantes buscas, incluindo o quarto da pensão onde estava a criança, foi encontrada mais droga. No total foram apreendidas 564 doses de ecstasy e 60 de cocaína. Presentes a tribunal, o homem e a mulher saíram livres.