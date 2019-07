Menino de três anos morre atropelado por mota na Figueira da Foz

Um menino de três anos morreu esta quinta-feira atropelado por uma moto na Marinha das Ondas, Figueira da Foz.A criança estaria a sair de uma clínica de osteopatia, onde tinha estado com a avó, residente na zona de Leiria, quando foi atingida pelo motociclo. A avó ficou em choque e foi transportada para o hospital.Armando Simões, um dos primeiros moradores a chegar ao local, ficou impressionado com a violência do acidente: "A criança estava caída na berma, ficou logo morta".Após o atropelamento a moto despistou-se e ainda embateu num muro. O condutor, 37 anos, sofreu ferimentos ligeiros.