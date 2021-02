Uma criança de três anos morreu ontem de manhã depois de ficar inconsciente nos braços do pai em Santo Estêvão, Benavente. Ao que tudo indica o menino - que tinha sido operado à garganta para retirar as amígdalas, uma operação considerada simples, mas com pós-operatório complicado - foi vítima de hemorragia grave.Os Bombeiros Voluntários de Benavente foram acionados apesar de se encontrarem a cerca de 15 quilómetros de distância da habitação da família no bairro 1º de maio. Também uma viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira foi mobilizada para a ocorrência. Ao chegarem à habitação os operacionais encontraram a criança já em paragem cardiorrespiratória. Apesar das múltiplas tentativas não conseguiram reverter a situação.