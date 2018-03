Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino e mulher atropelados em Braga

Dois casos em uma hora. Ambas as vítimas foram hospitalizadas

06:00

Um menino de 12 anos foi atropelado ontem à tarde quando atravessava numa passadeira da avenida Dr. Artur Soares, em Braga. O menor sofreu lesões na cabeça. Foi assistido pelos bombeiros sapadores, com o apoio da VMER de Vila Nova de Famalicão.



Menos de uma hora antes, uma mulher com cerca de 45 anos foi colhida, também numa passadeira, perto do centro comercial BragaParque.

As duas vítimas tiveram de ser hospitalizadas.